Calciomercato Milan dalla Serie A il difensore per rinforzare la rosa futura Occhio a Vásquez

Il Milan lavora sul mercato per rinforzare la difesa in vista delle stagioni future. Secondo le ultime notizie, la società sta valutando l'acquisto di un difensore dalla Serie A. Tra i nomi monitorati ci sarebbe anche quello di Vásquez, un giocatore attualmente in forza a un club italiano. La dirigenza rossonera e l’allenatore stanno analizzando le possibili mosse per rinforzare la rosa.

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Calciomercato Milan, il Diavolo ha lavorato poco durante la sessione invernale: chiuso solo il colpo Niclas Füllkrug arrivato in prestito gratuito dal West Ham. L'attaccante tedesco non ha lasciato il segno con i rossoneri che sembrerebbero pronti a lasciarlo andare via in estate senza sfruttare il diritto di riscatto. La punta è stata un'occasione importante, ma non ha ripagato. Per il futuro il Diavolo dovrà lavorare in modo diverso in tutti i reparti, cercando di chiudere colpi importanti ovunque. Il punto sulla difesa del Milan, un reparto dove servirebbe un colpo importante. Occhio all'occasione dalla Serie A. Per quanto riguarda la fascia sinistra situazione chiara: il titolarissimo è Davide Bartesaghi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, dalla Serie A il difensore per rinforzare la rosa futura. Occhio a Vásquez Notizie correlate Milan, per il calciomercato estivo l’obiettivo è uno solo: serve rinforzare la rosa. Le mosseCome scrive 'Il Corriere dello Sport' il Milan dovrà allungare e rinforzare la rosa se si dovesse qualificare alla prossima Champions League: la... Calciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di AllegriCalciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Cassano... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Milan trema: senza Champions Allegri in bilico e addio Modric; Calciomercato Milan: assalto a Koné, spunta la clausola rescissoria; Serie A, Milan-Torino LIVE alle 18: le formazioni ufficiali; Un altro giocatore del Manchester City andrà via a parametro zero. Dalla Juve al Milan, operazione senza senso: si chiude a 92 milioniJuve Milan operazione folle da circa 92 milioni di euro per la grande rivelazione del campionato. Ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it Cremonese ad un passo dalla Serie B, Filippo Terracciano verso il ritorno al MilanFilippo Terracciano, difensore passato in prestito alla Cremonese durante la scorsa estate, è pronto a tornare al Milan ... milanlive.it #Calciomercato, #Pellegatti: " #Alaba offerto al #Milan". Quante possibilità ha la trattativa di andare in porto #ACMilan #SempreMilan x.com Calciomercato Milan, Leao sempre più lontano: chance finite per il portoghese https://tinyurl.com/2yc78kv4 #calciomercatomilan #FuturoLeao #leao #milan facebook