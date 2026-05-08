9 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco
Il 9 maggio, giorno che corrisponde al 129º del calendario gregoriano, si caratterizza per l’attenzione alle questioni quotidiane e alla responsabilità. Chi nasce in questa data si distingue per la natura riflessiva e sensibile, mostrando una forte attenzione ai valori e alle convinzioni personali. In questa giornata si susseguono aggiornamenti e previsioni legate all’oroscopo e all’almanacco, offrendo spunti e indicazioni per chi desidera conoscere meglio le caratteristiche di questo giorno.
Il 9 maggio è il 129º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è riflessivo e responsabile, con una forte attenzione ai valori.Santo del giorno: San Pacomio, abate.Proverbio del giorno: Di maggio non t’affrettare, ma neppur devi tardareFatti salienti: Nel 1978, a Roma, viene ritrovato.🔗 Leggi su Veronasera.it
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