A Venezia, durante la Biennale Arte, si può scoprire una vasta offerta di ristoranti di alta cucina. Tuttavia, questa lista si concentra sui locali più frequentati dai veneziani e dai visitatori abituali, spesso nascosti tra le calli. Sono circa venti i ristoranti scelti, molti dei quali permettono di mangiare all’aperto, offrendo un’esperienza autentica e meno turistica della città.

Le sette Stelle Michelin Attualmente in Laguna ci sono sette locali stellati Michelin: Glam a Palazzo Venart, il solo a vantare la doppia stella ed è guidato da Donato Ascani sotto la supervisione di Enrico Bartolini; Local con Salvatore Sodano in regia; l'informale e piacevole Wistèria, l'immaginifico Ristorante Quadri della famiglia Alajmo in piazza San Marco; Venissa sull'isola di Mazzorbo dei talentuosi Chiara Pavan (la ‘cheffe’ di Masterchef Italia) e Francesco Brutto; Oro Restaurant, il fine dining dell'Hotel Cipriani a Belmond Hotel, che il supervisor Massimo Bottura ha affidato a Vania Ghedini; la new entry Agli Amici Dopolavoro all'interno del JW Marriott Venice Resort.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 20 ristoranti a Venezia che piacciono ai veneziani (e dove si può mangiare all'aperto)

Is Italian Street Food In Venice Worth It

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