WWE | TKO celebra ricavi senza precedenti

Negli ultimi giorni, la WWE ha annunciato risultati finanziari record, con ricavi che non si erano mai visti prima. La società ha registrato un incremento significativo dei profitti, superando le aspettative degli analisti. Le entrate derivano principalmente da eventi dal vivo e diritti televisivi, che hanno contribuito a consolidare la posizione dell’organizzazione nel settore dell’intrattenimento sportivo. Le cifre pubblicate riflettono un momento di forte espansione per la compagnia.

Mentre nelle ultime settimane si rincorrono indiscrezioni secondo cui la WWE avrebbe chiesto a una fetta consistente del proprio roster di accettare un taglio dello stipendio fino al 50% — giustificando la richiesta con la sensibile riduzione degli house show in calendario — la casa madre TKO Group Holdings ha appena reso pubblici dei dati finanziari che, per dirla con un eufemismo, non lasciano molto spazio al concetto di “tirare la cinghia”. I ricavi del primo trimestre 2026 si attestano a 1,597 miliardi di dollari, in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che, leggendoli, fanno venire qualche dubbio sulla narrazione della crisi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: TKO celebra ricavi senza precedenti Notizie correlate WWE: Aggiornamento sui dirigenti di TKO e il loro controllo sul creative WWEOra che WrestleMania 42 è passata agli archivi da una settimana, uno degli aspetti che più sono stati al centro dell’attenzione è stato sicuramente... Strategia WWE per Royce Keys: precisione senza precedentiRoyce Keys, atleta ora noto nell’ambiente WWE anche con la precedente palmares di Powerhouse Hobbs, è al centro di una dinamica di sviluppo che sta...