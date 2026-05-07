Unifil sotto attacco nel sud del Libano | tensione altissima dopo l’ennesimo razzo sulla base italiana

Nel pomeriggio, un forte boato ha scosso la base italiana di Shama, nel sud del Libano, a seguito di un attacco con un razzo. Dopo l'esplosione, si sono diffuse polvere e detriti, mentre i membri del personale si sono rifugiati all’interno della struttura. La tensione nella regione è aumentata in conseguenza di questo episodio, che si inserisce in un contesto di continui attacchi contro le forze di Unifil presenti nel territorio.

Mentre Israele intensifica i raid contro Hezbollah e Gaza torna a esplodere, un razzo colpisce la base di Shama. Nessun ferito, ma la missione Onu è sempre più intrappolata nel conflitto regionale Il boato arriva nel pomeriggio, secco, improvviso. Poi la polvere, il metallo colpito, gli uomini che cercano riparo nella base italiana di Shama, nel Libano meridionale. Il razzo cade dentro il perimetro del contingente italiano dell’Unifil Sector West. Nessun ferito, soltanto lievi danni a un mezzo militare. Ma è l’ennesimo “incidente”: ancora una volta i caschi blu finiscono nel mezzo di una guerra che ormai non distingue più tra linee del fronte e aree di interposizione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Unifil sotto attacco nel sud del Libano: tensione altissima dopo l’ennesimo razzo sulla base italiana Notizie correlate Libano, razzo sulla base italiana Unifil: nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui origine è ancora in fase di accertamento, ha colpito la base di Shama, quartier generale del contingente italiano... Razzo sulla base italiana Unifil in Libano, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui origine è ancora in fase di accertamento, ha colpito la base di Shama, quartier generale del contingente italiano... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Mozambico, jihadisti assaltano il villaggio e incendiano la chiesa di Meza; C’è preoccupazione Kate e William momento triste e difficile. Razzo sulla base italiana Unifil in Libano: nessun ferito a ShamaUn razzo ha colpito la base italiana Unifil di Shama, in Libano, quartier generale del contingente italiano nel settore Ovest della missione. L'episodio, avvenuto il 7 maggio 2026, non ha causato ... it.blastingnews.com Unifil di nuovo sotto attacco. Razzo colpisce la base italiana di ShamaA otto mesi dalla fine della missione Onu in Libano e a tre giorni dall'uccisione di tre caschi blu indonesiani, Unifil torna a essere colpita. Per la seconda volta in poco più di due settimane, nel ... ilgiornale.it Libano, soldati italiani ancora sotto tiro: razzo colpisce la base militare Unifil, nessun ferito x.com La Ragione. Christopher Phillips · The Sound Of Silence. Sud del Libano: i caschi blu italiani sotto tiro Gli attacchi dimostrano quanto la missione UNIFIL sia oggi esposta: la forza di pace rischia di trasformarsi in un fragile equilibrio tra deterrenza e conflitto r - facebook.com facebook