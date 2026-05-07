Inizia la stagione più intensa del calciomercato con numerose trattative in corso. La redazione di Calcio News24 aggiorna costantemente le ultime novità, con novità che interessano diversi club e giocatori. Le trattative riguardano trasferimenti, rinnovi e ufficializzazioni di acquisti. Le operazioni più importanti si svolgono in queste settimane, con le società che lavorano per rafforzare le proprie squadre prima della chiusura del mercato estivo.

Karlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028: le parole del centrocampista La Fiorentina alla ricerca del nuovo attaccante: anche Lucca nella lista! L’agente allontana le voci Il Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis accelera! Milan avvisato: c’è anche l’ostacolo Lotito Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Muraro ricorda Beccalossi: «Era sempre sorridente, come calciatore era imprevedibile». Poi l’aneddoto sula sfida in allenamento Karlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028: le...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Il futuro di Mario Gila potrebbe essere lontano dalla Lazio Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sarebbe in prima fila per il difensore centrale ex Real - facebook.com facebook