Trump-Papa dopo lo scontro arriva la notizia | cosa succede

Dopo un periodo di tensioni tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il Papa, arriva una novità: il segretario di Stato americano è a Roma per incontri ufficiali sia con il Vaticano che con il governo italiano. La visita si inserisce nel quadro delle relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e l’Italia, con incontri che si svolgono in un clima di massima riservatezza. Nessuna comunicazione ufficiale sulle questioni discusse durante le riunioni.

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio è a Roma per una serie di incontri istituzionali con il Vaticano e con il governo italiano. La visita comprende colloqui con Papa Leone, con il cardinale Pietro Parolin, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro dell’agenda figurano dossier di politica estera e di sicurezza, oltre ai rapporti tra Washington, la Santa Sede e Roma. Visita di Marco Rubio in Vaticano: incontro con Papa Leone e colloquio con Pietro Parolin. La missione romana si inserisce in una fase di rapporti complessi tra Casa Bianca e Vaticano, dopo tensioni registrate nelle settimane precedenti.🔗 Leggi su Tvzap.it

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