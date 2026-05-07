trasformare le ferite in rinascita

Domani alle 17.30 nella Libreria Mondadori del centro storico di Grosseto, in Corso Carducci 9, si terrà un evento dedicato alla crescita personale e al benessere emotivo. L’appuntamento si svolge in un ambiente che ospita incontri e iniziative legate alla cura di sé e al miglioramento della propria condizione emotiva. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire questi temi.

Un appuntamento dedicato alla crescita personale e al benessere emotivo si terrà domani alle 17.30 nella Libreria Mondadori del Centro storico di Grosseto (Corso Carducci 9). Protagonista dell’incontro sarà il libro ‘Risolvere le cinque ferite. Trasformarle in vantaggi per vivere meglio’, un manuale pratico e profondo che guida il lettore nel riconoscere e trasformare cinque ferite emotive fondamentali – rifiuto, abbandono, ingiustizia, umiliazione e tradimento – in opportunità di crescita e consapevolezza. A presentare il volume sarà Lucia Fiorenzato, diretta collaboratrice dell’autrice Maria Rosa Fimmanò e docente della Scuola Internazionale di Arti Olistiche Kinenat.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Infedeltà: Come Trasformare il Dolore in Rinascita Personale

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