Terni scambio culturale tra Allievi-San Gallo e studenti svedesi | Occasione di sviluppo delle competenze comunicative

Da ternitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, un gruppo di studenti svedesi, accompagnati dai loro docenti, ha partecipato a uno scambio culturale con l’istituto Allievi-San Gallo. L’iniziativa ha previsto incontri e attività volte a favorire il confronto tra le due realtà scolastiche. Questo scambio mira a migliorare le competenze comunicative degli studenti e a promuovere la conoscenza reciproca tra le diverse culture.

Un gruppo di studenti svedesi, accompagnati dai rispettivi docenti, ha preso parte ad uno scambio culturale con l’istituto Allievi-San Gallo. I ragazzi sono arrivati a Terni lo scorso 4 maggio e sosteranno in città fino alla giornata di oggi, giovedì 7 maggio. La collaborazione è nata cinque anni.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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