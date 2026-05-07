Terni scambio culturale tra Allievi-San Gallo e studenti svedesi | Occasione di sviluppo delle competenze comunicative

A Terni, un gruppo di studenti svedesi, accompagnati dai loro docenti, ha partecipato a uno scambio culturale con l’istituto Allievi-San Gallo. L’iniziativa ha previsto incontri e attività volte a favorire il confronto tra le due realtà scolastiche. Questo scambio mira a migliorare le competenze comunicative degli studenti e a promuovere la conoscenza reciproca tra le diverse culture.

Un gruppo di studenti svedesi, accompagnati dai rispettivi docenti, ha preso parte ad uno scambio culturale con l’istituto Allievi-San Gallo. I ragazzi sono arrivati a Terni lo scorso 4 maggio e sosteranno in città fino alla giornata di oggi, giovedì 7 maggio. La collaborazione è nata cinque anni.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Dalla provincia di Messina in città, scambio culturale tra licei: gli studenti del Monti andranno in SiciliaNel corso di questa settimana il Liceo classico ‘Monti’ di Cesena ha accolto alcune classi di studenti provenienti da Patti, in provincia di Messina,...