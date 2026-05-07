Termovalorizzatore di Santa Palomba l’annuncio di Felici | Presentato ricorso al Presidente della Repubblica

Il 7 maggio 2026, un rappresentante ha annunciato di aver presentato un ricorso al Presidente della Repubblica riguardo al progetto del termovalorizzatore di Santa Palomba. La dichiarazione è stata fatta in risposta alle recenti azioni di protesta e alle decisioni amministrative relative alla costruzione dell’impianto. L’intervento mira a sottolineare la posizione contraria alla realizzazione dell’opera e a evidenziare la volontà di proseguire la battaglia legale.

Pomezia, 7 maggio 2026 – “Abbiamo lanciato un segnale forte e chiaro: sul termovalorizzatore di Santa Palomba continueremo ad oltranza la nostra battaglia ”. Così il Sindaco di Pomezia, Veronica Felici, commenta la sottoscrizione del ricorso al Presidente della Repubblica contro la procedura relativa al termovalorizzatore di Santa Palomba, ritenuta poco chiara, poco trasparente e priva di un adeguato confronto con i Comuni interessati dagli impatti dell’impianto: “Ringrazio il senatore Marco Silvestroni, i colleghi di Ardea e Ariccia, Cremonini e Staccoli, e i candidati di Fratelli d’Italia Ferrarini e Papalia, per aver firmato, alla presenza dell’avvocato Sofi, questo ricorso.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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