Sossai pigliatutto ai David di protesta | Il cinema è società e politica

Durante la cerimonia dei David di Donatello, un artista ha ottenuto numerosi premi, commentando poi che il cinema rappresenta anche società e politica. Nel frattempo, nel nord-est rurale, due amici di lunga data, Doriano e Carlobianchi, si ritrovano a parlare delle loro vite mentre si spostano tra campi e paesaggi. Un giovane studente di architettura, Giulio, si unisce a loro per un confronto che coinvolge ricordi, sogni e il rapporto con il territorio.

Racconta il vagabondare nel nord est rurale di due maturi amici di bevute, Doriano e Carlobianchi, a cui si aggiunge un giovane studente di architettura, Giulio. Bellunese di Feltre, 37 anni, Francesco Sossai con Le città di pianura – pellicola rivelazione dell’anno – ha trionfato alla 71ª edizione dei David di Donatello: miglior film, migliore regia e attore protagonista, Sergio Romano, 61 anni. Con le sue 16 candidature ha nettamente battuto il diretto avversario, La grazia di Paolo Sorrentino. Serata di gloria per Sossai, vissuta però in un clima mai così teso, tra polemiche, proteste, appelli dei lavoratori del settore che chiedono un sostegno pubblico certo e significativo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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