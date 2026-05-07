Sbarca il Mercato Europeo | invasi i lungomari

È tutto pronto per l’inizio di uno degli eventi più attesi della primavera, che ha attirato numerosi visitatori sui lungomari delle città europee. Le aree dedicate agli eventi sono state allestite e i servizi sono stati predisposti per accogliere il pubblico. Le autorità locali hanno comunicato che l’evento si svolgerà secondo il programma stabilito, con varie attività e spettacoli previsti durante la giornata.

Tutto è pronto per il ritorno di uno degli eventi più attesi della stagione primaverile. Inizia domani l’edizione 2026 del Mercato Europeo Fiva – Confcommercio Marche Centrali, che per tre giorni trasformerà i lungomari Marconi e Alighieri in un crocevia pulsante di culture, sapori e tradizioni artigianali provenienti da ogni angolo del continente e oltre. L’evento, ormai diventato un marchio distintivo per la città, si presenta quest’anno con una selezione ancora più rigorosa degli espositori. Saranno circa 90 i banchi che comporranno questo caleidoscopio internazionale, scelti per garantire un livello qualitativo d’eccellenza, condizione che gli organizzatori ritengono essenziale per mantenere il prestigio della manifestazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sbarca il Mercato. Europeo: "invasi" i lungomari Notizie correlate Il mercato agricolo sperimentale sbarca in BrianzaSi chiamerà Vicus Mercati e sarà il mercato agricolo sperimentale che prenderà il via dal 1 maggio a Vimercate. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sbarca il Mercato. Europeo: invasi i lungomari; Dalla Spagna alla Scozia, a Formigine sbarca il Mercato Internazionale Regioni d’Europa; La magia delle Highlands sbarca a Novara: la delegazione scozzese protagonista al Mercato Europeo dal 30 aprile al 3 maggio; GWM H7 sbarca in Europa: il SUV medio cinese che non ha paura del fuoristrada (e offre fino a 435 CV). Sbarca il mercato europeo: invasi i lungomariTutto è pronto per il ritorno di uno degli eventi più attesi della stagione primaverile. Inizia domani l’edizione 2026 ... msn.com Stellantis gioca la carta Leapmotor: l’auto cinese sbarca in EuropaCon Stellantis, Leapmotor punta a portare il 60% delle vendite fuori dalla Cina e a crescere nell’elettrico europeo. Leapmotor sposta il baricentro fuori ... affaritaliani.it La scherma giovanile sbarca su Amazon Prime Video! Mancano solo 2 giorni al 62° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" – Trofeo Kinder Joy of Moving. Dall'8 al 14 maggio, il PlayHall di Riccione ospiterà 3.000 piccoli grandi campioni Under 14 per o - facebook.com facebook Vini d’Abbazia sbarca in Calabria: un viaggio tra storia e calici d’eccellenza Sfoglia l'anteprima dell'articolo nelle immagini qui sotto! Per la versione integrale, link nella PRIMA RISPOSTA o in bio #VinidAbbazia #Calabria #italiadelvinobertolli x.com