Salernitana verso il derby la carica di Cosmi | Adesso conta solo l' unità d' intenti

La Salernitana si prepara per il derby e il tecnico ha chiesto ai giocatori di mettersi alle spalle le individualità, puntando su unione di intenti. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato che ora è fondamentale lavorare insieme, senza egoismi, per ottenere il massimo in questa sfida. La squadra si concentra sulla coesione e sulla compattezza, elementi considerati essenziali per affrontare al meglio l’impegno imminente.

“Adesso tutti i giocatori devono rinunciare all’aspetto egoistico: si può diventare protagonisti in ogni momento. Conta solo l'unità”. Serse Cosmi ha prima riunito i calciatori della Salernitana in mischia e poi li ha portati sotto la curva Sud, faccia a faccia con gli ultras. Durante.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Salernitana tra derby e futuro, Cosmi carica i granata: "Abbiamo subito l'occasione per ripartire " Salernitana, Cosmi carica la squadra: l’Arechi apre ai tifosi? Cosa scoprirai Come influenzerà la presenza dei tifosi l'Arechi sul test contro Faiano? Chi sono i giocatori che hanno garantito la massima... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salernitana, i playoff per evitare una C a suon di derby: il possibile girone; News: Salernitana, sconfitta da umiliazione al Pinto: derby alla Casertana, terzo posto buttato; La Salerno Guiscards vince il derby con la Fiamma Torrese; Rissa tra giovani tifosi di Salernitana e Cavese prima del derby i video. Playoff Serie C, sorteggi da brividi: esplode il derby Casertana-Salernitana, tabellone infuocato verso la Serie B!L’urna ha delineato il primo turno della fase nazionale, dove entrano in scena anche le terze classificate della regular season e la vincitrice della Coppa Italia Serie C. Le gare di andata si ... sanniosport.it Casertana-Salernitana, parla Cosmi: «Divieto per tifosi sarebbe un peccato per tutti »Il conto alla rovescia è già cominciato. Dopo l'abbinamento avvenuto tramite sorteggio, la Salernitana prepara la lunga e intensa vigilia che la separa dal derby ... ilmattino.it Salernitana, la carica della Curva Sud Siberiano verso i playoff: "Ci devi credere..." #stiletvplay #StileTv #canale78 #campania #salerno #salernitana - facebook.com facebook