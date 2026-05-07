Salemi e Pretelli hanno smentito le voci di crisi e hanno deciso di mantenere la loro privacy. La coppia ha scelto di non commentare pubblicamente le indiscrezioni sulla loro eventuale separazione. Dopo la nascita di Kian, hanno modificato il modo di comunicare sui social, evitando di condividere dettagli personali e preferendo un atteggiamento più riservato. Questa scelta ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

? Cosa scoprirai Come hanno reagito i Prelemi alle voci sulla loro separazione?. Perché la nascita di Kian ha cambiato la loro comunicazione social?. Chi ha smentito ufficialmente le indiscrezioni sulla crisi della coppia?. Quali sono le reali motivazioni dietro la scelta della privacy?.? In Breve Giuseppe Candela smentisce le indiscrezioni su Chi dopo le dichiarazioni di Roberto Alessi.. La coppia ha dato priorità alla crescita del figlio Kian nato il 10 gennaio 2025.. I Prelemi sono stati visti insieme alla premiere italiana del film Il diavolo veste Prada.. La decisione di privacy segue la nascita del bambino avvenuta nel gennaio 2025.. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli respingono le voci di una separazione imminente dopo che Roberto Alessi aveva ipotizzato un momento difficile per la coppia nata nel quinto reality show.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salemi e Pretelli: smentita crisi, la coppia sceglie la privacy

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