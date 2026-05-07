Raul Dumitras si commuove al Grande Fratello dopo la sorpresa di sua madre | Provo a non pensarci ma non riesco

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Raul Dumitras si è emozionato profondamente dopo aver ricevuto un messaggio speciale da sua madre, accompagnato dall’arrivo di un aereo. La sua reazione è stata di commozione, con alcune lacrime che sono scese mentre tentava di mantenere il controllo, ammettendo di non riuscire a pensare ad altro. L’episodio ha suscitato reazioni tra i presenti in studio e tra il pubblico.

Momento di commozione per Raul Dumitras al Grande Fratello Vip. Il gieffino, dopo aver ricevuto un aereo dalla madre, si è lasciato andare a qualche lacrima. Francesca Manzini è corsa a consolarlo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Grande Fratello Vip, Raul Dumitras si tira fuori: “Non voglio triangoli”Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, le dinamiche sentimentali tornano al centro della scena. Grande Fratello Vip, la confessione di Raul Dumitras e il caos fuoriL’ingresso dei primi concorrenti nella nuova Casa del Grande Fratello Vip ha già iniziato a far parlare il pubblico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Raul Dumitras e Lucia Ilardo sempre più vicini al GF Vip: confidenze intime e tensioni con Renato; Grande Fratello Vip, top e flop: la Mussolini fa le valigie, Todaro si commuove, Marco Berry si scusa; Grande Fratello Vip, cosa è successo: la Mussolini vola in finale, Todaro si commuove, Francesca fa la vittima; Grande Fratello Vip, quattordicesima puntata 5 maggio: Alessandra Mussolini seconda finalista con il 43%, Todaro commuove ricordando Francesca Tocca. GF Vip 8 Raul Dumitras e lo sconforto dettato dalla malinconia. Ecco la fragilità del concorrenteNelle scorse ore sulla casa del GF Vip è volato un aereo solo per Raul Dumitras e ha portato il concorrente a commuoversi. Ecco perché ... mondotv24.it Lucia Ilardo, gelo con Raul dopo il bacio con Renato al GF Vip: Neanche mi guarda | Mi piace ma è viziatoÈ gelo tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip dopo il bacio di lei con Renato: la gieffina si sfoga con Alessandra ... ilsussidiario.net «Saluta la mamma, Raul, lei ti sta guardando. » Dopo aver ricevuto un aereo con un messaggio dalla sua famiglia, Raul Dumitras non è riuscito a trattenere le lacrime. Da sempre uno dei concorrenti più pacati e controllati del Grande Fratello Vip, stavolta si è l - facebook.com facebook