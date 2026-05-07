Il nuovo rasoio elettrico Philips i9000 Prestige Ultra viene descritto come il modello di riferimento nel settore, paragonato a una vettura di alta gamma come la Bugatti. La selezione di prodotti su GQ Italia è curata dai redattori, che scelgono i prodotti senza influenze esterne. Quando si acquista tramite i link affiliati, Condé Nast può ricevere una commissione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Uso i rasoi elettrici Philips da quando avevo 16 anni e, negli ultimi tre, il mio preferito è stato il vecchio Series 9000 Prestige. È potente, comodo e gestisce la barba incolta sul viso e sulla testa con sicurezza e facilità, senza provocare quasi nessuna irritazione. Naturalmente, sono stato particolarmente entusiasta del lussuosissimo Philips i9000 Prestige Ultra sin da quando mi è arrivato il suo annuncio via e-mail. i9000 Prestige Ultra. €300.00, Amazon Essendo il modello di punta della gamma di rasoi del marchio, non è certo economico.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questo Philips i9000 Prestige Ultra è la Bugatti dei rasoi elettrici

RECENSIONE (2026) : Philips S9000 Prestige Rasoio Elettrico. DETTAGLI

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