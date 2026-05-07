Pronostico Venezia-Palermo | gol e over assicurati

La partita tra Venezia e Palermo si disputa durante la trentottesima giornata del campionato di Serie B. La sfida può essere seguita in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. Le formazioni titolari sono state annunciate, e le previsioni indicano una probabilità elevata di gol e di over. Per il Venezia, si prevede una giornata di festa.

Venezia-Palermo è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Sarà una giornata di festa per il Venezia. Una festa che dura da una settimana. Dalla certezza, grazie al lavoro di Stroppa che ha centrato la quarta promozione in Seria A della sua carriera, di aver raggiunto la massima serie. (Profilo Instagram Venezia) – Ilveggente.it Da un lato quindi c’è una squadra che si è allenata poco, e sicuramente nemmeno tanto bene durante questi giorni, dall’altro c’è un Palermo che ha iniziato a preparare i playoff che, quasi sicuramente, lo vedranno scontrarsi contro il Monza nella finale promozione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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