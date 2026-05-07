Nella sfida di ritorno tra Friburgo e Braga, i tedeschi devono recuperare lo svantaggio di un gol subito nella gara d’andata, quando Dorgeles ha segnato in pieno recupero. La partita rappresenta un'occasione importante per il Friburgo di raggiungere la prima finale europea della propria storia. La sfida si svolge in un clima di attesa, con i tifosi pronti a seguire ogni azione che potrebbe determinare il passaggio del turno.

Pronostici Friburgo-Braga, castigati nella gara d’andata da un gol di Dorgeles in pieno recupero i tedeschi sono chiamati alla rimonta per centrare la loro prima finale europea. In Germania si ricomincia dal 2-1 dell’andata in favore del Braga, una gara decisa soltanto al 92? dalla rete di Dorgeles che ha gelato il Friburgo dopo il botta e risposta iniziale tra Tiknaz e Grifo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il portiere dei tedeschi Atubolu a fine gara ha ammesso che la stanchezza nel finale è stata fatale, ma la squadra di Julian Schuster confida nella sua incredibile forza casalinga. Nelle ultime 10 uscite europee davanti al proprio pubblico, il Friburgo ha ottenuto altrettante vittorie, segnando 28 gol e incassandone appena quattro.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Friburgo-Braga: marcatore e tiri in porta

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