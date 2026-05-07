Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 7 maggio 2026, il prezzo del gas all’ingrosso, misurato tramite il PSV, si attesta a 0,423 euro per metro cubo standard. Si tratta di un dato aggiornato che riflette le quotazioni attuali del mercato del gas. Questa cifra rappresenta il valore di riferimento per le transazioni all’ingrosso nel settore energetico. I mercati del gas continuano a seguire le variazioni di domanda e offerta, influenzando i prezzi quotidiani.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 07 Maggio 2026, è pari a 0,423 €Smc. Questo prezzo è stato calcolato convertendo il valore medio giornaliero di 44,5 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza alla stabilizzazione, dopo una fase di volatilità osservata tra marzo e aprile. Negli ultimi giorni, il prezzo si è mantenuto su livelli compresi tra 0,415 €Smc e 0,456 €Smc, con una leggera flessione rispetto ai picchi di inizio aprile. Il valore attuale conferma una fase di relativa calma sui mercati, favorita da una domanda contenuta e da un buon livello di stoccaggi in Europa.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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