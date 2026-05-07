Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026 | gli elenchi provinciali AGGIORNATO

Dopo la scadenza delle domande del 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per docenti e personale ATA in vista dei pensionamenti previsti dal 1° settembre 2026. Questi elenchi indicano le cattedre e le posizioni che si renderanno libere a seguito delle uscite in programma. La pubblicazione segue le procedure di aggiornamento e assegnazione delle supplenze temporanee per il prossimo anno scolastico.

Dopo la chiusura delle domande presentate da docenti e personale ATA entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti che si renderanno disponibili a seguito dei pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [AGGIORNATO]; Docenti e ATA, POSTI DISPONIBILI dopo i pensionamenti dal 1° Settembre 2026: ecco gli ELENCHI per PROVINCIA (IN AGGIORNAMENTO); Supplenze docenti e ATA 2026/2027: pubblicata la circolare; Supplenze personale docente e ATA, imminente la circolare con le indicazioni operative per l'a.s. 2026/27. Informativa del Ministero ai sindacati. Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti. [AGGIORNATO]Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per mobilità docenti per 2026-2027. orizzontescuola.it Supplenze docenti e ATA 2026/2027: pubblicata la circolareParte ATA: introdotta la possibilità di accettare un’ulteriore supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche su diverso profilo professionale, se la proposta arriva prima dell’inizio d ... flcgil.it bando tfa sostegno XI ciclo con i posti per la secondaria anche fuori controlla ora e vestite bene il giorno delle prove di concorso non presentarti come una barbona ! concorso docenti ordinario commissioni bocciano docenti vestite male - facebook.com facebook Mobilità docenti 2026: organici e posti disponibili, una panoramica tra attese e incertezze x.com