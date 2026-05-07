La politica italiana si trova in lutto dopo la scomparsa di una figura di rilievo. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente e ha coinvolto le massime cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Senato hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per ricordare il ruolo svolto dalla persona recentemente deceduta. La notizia ha suscitato reazioni a livello istituzionale e tra gli esponenti politici.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e con il Presidente della Camera Roberto Fico,al Parlamento in seduta comune per la cerimonia di giuramento (foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica) Le pagine della cronaca politica non si limitano a riportare eventi o scadenze elettorali, ma spesso si trasformano in un lungo addio a chi ha saputo tessere le trame invisibili della storia nazionale. Esistono figure che agiscono dietro le quinte del potere, capaci di orientare le grandi scelte strategiche di un’organizzazione con la precisione di un architetto e la lungimiranza di uno statista.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Politica italiana in lutto, è morto il grande nome. L’annuncio arrivato ora

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