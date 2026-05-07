Oroscopo Paolo Fox di oggi | le previsioni di giovedì 7 maggio 2026

L'oroscopo di Paolo Fox per giovedì 7 maggio 2026 fornisce le previsioni relative ai vari segni zodiacali. Le anticipazioni sono state diffuse dall'astrologo durante il programma di Rai2 “I Fatti Vostri”. Le previsioni quotidiane coprono aspetti come amore, lavoro e salute per ciascun segno. Il servizio si concentra sulle indicazioni fornite dall’astrologo senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

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Oroscopo di giovedì 7 maggio 2026

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I nati Leone saranno protagonisti di questo 2026. In questa settimana, una leggera flessione, è dovuta ad un accordo non trovato o poco fruttuoso. La calma vi aiuterà ad uscirne indenni. L’oroscopo di Paolo Fox di martedì 5 maggio è su RaiPlay link al pri - facebook.com facebook