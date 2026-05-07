Nuoto - L’evento Quinto Memorial Natali Domenica tutte le gare
Alessandro Natali non si dimentica. La sua grande passione per il nuoto, il suo lavoro al Bar Tre Cancelli di cui era titolare, un sorriso che non ha mai negato a nessuno. Il tempo non sembra nemmeno passato da quel terribile giorno, il 4 febbraio 2019, quando Alessandro si era recato a Siena per affrontare una delle sue gare preferite, la 1500 metri stile libero. A un certo punto, come un interruttore che si spegne, il braccio si arresta, il corpo si ferma, l’acqua che non riesce più a sostenerlo. Si buttano due bagnini, viene tentato il tutto per tutto. Ma Natali non si rianima da quel fulmineo infarto che non gli lasciò scampo. I compagni...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie correlate
Leggi anche: L’ultimo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina: le gare prima della Cerimonia di chiusura. Tutte le sfide degli atleti italiani per domenica 22 febbraio
A Forni Avoltri torna il memorial Michele Fedele, dopo le gare di sci la festa con musica e djTorna l'appuntamento con la Scialpinistica Monte Floriz “8° Memorial Michele Fedele”.