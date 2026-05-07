Alessandro Natali non si dimentica. La sua grande passione per il nuoto, il suo lavoro al Bar Tre Cancelli di cui era titolare, un sorriso che non ha mai negato a nessuno. Il tempo non sembra nemmeno passato da quel terribile giorno, il 4 febbraio 2019, quando Alessandro si era recato a Siena per affrontare una delle sue gare preferite, la 1500 metri stile libero. A un certo punto, come un interruttore che si spegne, il braccio si arresta, il corpo si ferma, l’acqua che non riesce più a sostenerlo. Si buttano due bagnini, viene tentato il tutto per tutto. Ma Natali non si rianima da quel fulmineo infarto che non gli lasciò scampo. I compagni...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto - L’evento. Quinto "Memorial Natali». Domenica tutte le gare

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