A pochi giorni dall'evento, sui social si è diffuso rapidamente un video diventato virale, che mostra un momento imbarazzante tra i coniugi all’interno della Casa Bianca. Nel video, il presidente sembra ignorare una richiesta della moglie, creando un siparietto che ha attirato l’attenzione di molti utenti online. La scena ha suscitato commenti e discussioni sul rapporto tra i due, diventando uno dei temi più commentati sui social nelle ultime ore.

A lla Casa Bianca va in scena un siparietto diventato virale e che racconta molto della dinamica tra i coniugi Trump. Durante un evento dedicato alle madri dei militari, Melania Trump ha cercato di dipingere un ritratto inedito del marito, definendolo un uomo la cui «empatia va oltre il ruolo, delineando un leader sensibile». Peccato che la platea non sia riuscita a trattenere le risate prima ancora che la frase finisse. La compassione non è esattamente il primo aggettivo che il pubblico associa al tycoon. Donald Trump padre e nonno. guarda le foto Melania Trump prova a umanizzare il marito Donald: nessuno le crede. La reazione divertita della sala ha costretto la First Lady a una breve pausa imbarazzata, mentre Donald incassava il colpo con un sorriso sornione, godendosi l’ironia del momento.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non ci ha creduto nessuno, neanche lo stesso presidente

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"Di solito interpretavo ruoli da cattivo puro...Nessuno aveva mai creduto che potessi essere diverso da un cattivo. Fu in un film con C.Kimball Young, in cui interpretavo un cattivo, che June Mathis mi notò e decise di scritturarmi". Nel 1895 nasceva #RodolfoVal x.com