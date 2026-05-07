Il procedimento sulla grazia concessa a Nicole Minetti è stato riattivato dopo che gli uffici giudiziari hanno richiesto ulteriori verifiche sul dossier. La decisione di concedere la grazia, che era stata presa in precedenza, è ora oggetto di approfondimento. La vicenda torna sotto i riflettori dopo le analisi supplementari richieste dagli inquirenti.

Il dossier sulla grazia concessa a Nicole Minetti è tornato all’attenzione degli uffici giudiziari dopo la richiesta di ulteriori verifiche. Da fonti della Procura generale di Milano emerge, allo stato, un orientamento invariato: non sarebbero emersi elementi nuovi tali da modificare il parere già espresso sul provvedimento. Le verifiche, sollecitate nell’ambito dell’istruttoria, hanno riguardato anche accertamenti all’estero. L’obiettivo è confermare la completezza del quadro documentale e l’assenza di pendenze che possano incidere sulla valutazione complessiva. Grazia a Nicole Minetti: la posizione della Procura generale di Milano. Secondo quanto riferito da ambienti della Procura generale di Milano, i riscontri finora acquisiti risultano coerenti con l’impostazione trasmessa a gennaio dal sostituto procuratore generale Gaetano Brusa.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Nicole Minetti, la decisione sulla grazia è arrivata

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Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in procura generale a Milano, attraverso l'Interpol, elementi significativi per ribaltare il q x.com