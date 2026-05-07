Muore a 35 anni dopo una cena di pesce al ristorante | Procura di Verona apre inchiesta per omicidio colposo

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona di 35 anni è deceduta dopo aver consumato una cena di pesce in un ristorante di Verona. La Procura locale ha avviato un’indagine, iscrivendo nel fascicolo i reati di omicidio colposo e vendita di alimenti non genuini. Le autorità stanno esaminando eventuali responsabilità legate alla sicurezza alimentare e alle condizioni del locale. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell’accaduto.

La Procura di Verona ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo e vendita di sostanze alimentari non genuine in relazione alla morte di A.B., un cittadino tedesco di 35 anni deceduto lo scorso 26 aprile dopo una cena in un ristorante sul Lago di Garda.🔗 Leggi su Fanpage.it

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