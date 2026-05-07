Muore a 35 anni dopo una cena di pesce al ristorante | Procura di Verona apre inchiesta per omicidio colposo

Una persona di 35 anni è deceduta dopo aver consumato una cena di pesce in un ristorante di Verona. La Procura locale ha avviato un’indagine, iscrivendo nel fascicolo i reati di omicidio colposo e vendita di alimenti non genuini. Le autorità stanno esaminando eventuali responsabilità legate alla sicurezza alimentare e alle condizioni del locale. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell’accaduto.

La Procura di Verona ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo e vendita di sostanze alimentari non genuine in relazione alla morte di A.B., un cittadino tedesco di 35 anni deceduto lo scorso 26 aprile dopo una cena in un ristorante sul Lago di Garda.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sofia Di Vico muore a cena: Procura apre inchiesta per omicidio colposoLa scomparsa improvvisa di Sofia Di Vico, quattordicenne e promessa del basket campano, ha scosso profondamente la comunità sportiva e familiare... Sofia Di Vico muore a 15 anni dopo una cena con amici: aperta un’inchiesta per omicidio colposoUna serata tra amici si è trasformata in tragedia per Sofia Di Vico, una ragazza di appena 15 anni morta la sera del 2 aprile a Ostia. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Muore dopo la cena al ristorante. La procura apre un’indagine; Muore nel sonno a 35 anni, le lacrime per Nicolò: Resterai nei nostri ricordi più veri - BresciaToday; Morte dj Godzi, la verità del padre: Torturato fino alla morte; Tre anni di lotta alla malattia ma Moreno non ce l'ha fatta. La Polizia di Stato ha rintracciato, nella stazione di Verona Porta Nuova, un cittadino asiatico di 36 anni, sul quale pendeva un mandato di arresto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza - facebook.com facebook Sarebbe morta a causa di una rara cardiomiopatia aritmogena biventricolare la runner Anna Zilio, 39 anni, trovata morta in casa a Verona nell'ottobre scorso e sul cui decesso sta indagando la Procura di Verona. L'elemento - scrive oggi il Corriere di Verona - x.com