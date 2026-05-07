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Calciomercato Inter, Ausilio prepara la rivoluzione post scudetto: in 6 verso l’addio! I nomi Mercato Inter, Oaktree stanzia un budget da 40 milioni di euro per rinforzare la rosa! E le possibili cessioni. Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Inter Women, dopo la Champions c’è il colpo Le Bihan? Forte interesse per la francese della Lazio Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Settore Giovanile Inter, girone chiuso al primo posto e con una vittoria: ai quarti l’ostico Verona.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Multiplikatorgalenskap: Verde Casino utökar belöningsevent i Sverige Notizie correlate Winshark Casino – Plattformens Främsta Egenskaper i Sverigedi calabro Inom den svenska spelbranschen upptäcker man snabbt att Winshark Casino förstår vad spelarna önskar. Leggi anche: Dracula Casino Förenar Nytänkande med Traditionella Spel i Sverige