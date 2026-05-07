La città saluta per l’ultima volta Josè Maria Saez Ibanez, il "viandante" spagnolo che aveva fatto delle strade cittadine la sua dimora. Arrivato in città in silenzio, con una chitarra scordata e il peso di un lungo vagabondare, Josè ha vissuto per mesi sul sagrato di una chiesa, trovando rifugio nel calore dei passanti. Quella vita ai margini, fatta di marciapiedi e canzoni accennate, sembrava destinata a un epilogo solitario, ma la rete di solidarietà composta da Caritas e Asp Ambito 9 ha cambiato radicalmente il finale della sua storia. Attraverso il progetto "Housing First", Josè aveva accettato una casa, cure e quella dignità che la strada logora giorno dopo giorno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto il clochard Josè Maria: aiutato in città aveva ritrovato la sua famiglia

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Si parla di: Morto il clochard Josè Maria: aiutato in città aveva ritrovato la sua famiglia; Addio Josè, clochard con la chitarra: dalla Spagna a Jesi, amato da tutti. Aveva 67 anni.