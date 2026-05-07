Michelin Pilot Sport EV | guida sicura per auto elettriche

Un nuovo pneumatico per auto elettriche è stato presentato con l’obiettivo di migliorare la sicurezza durante la guida. Si tratta del modello Pilot Sport EV, progettato specificamente per veicoli alimentati a batteria. L’articolo fornisce dettagli sulle caratteristiche tecniche e sulle prestazioni di questo pneumatico. Inoltre, viene menzionata una nota di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, per i quali si può ricevere una commissione senza costi aggiuntivi.

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