Maltempo in Italia ‘tornano’ le supercelle | cosa sono e quando si verificano

In Italia si registra un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con maltempo che si manifesta in diverse regioni. Mercoledì 6 maggio, una goccia fredda proveniente dalla Francia ha provocato un aumento dell’instabilità, portando alla formazione di temporali intensi. In alcune aree si sono verificati fenomeni di forte pioggia e raffiche di vento. Le condizioni sono legate alla presenza di supercelle, tipologie di temporali particolarmente violente.

(Adnkronos) – Torna il maltempo in Italia. Ieri, mercoledì 6 maggio, l'ingresso di una "goccia fredda" (area di bassa pressione) dalla Francia ha innescato una forte instabilità atmosferica nella penisola. Cos'è successo? L'incontro tra l'aria fredda in quota e il calore al suolo ha generato supercelle temporalesche tra Lombardia (tra Varesotto e Brianza), Piemonte e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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