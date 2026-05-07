Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che l’Europa dovrebbe impegnarsi di più per rafforzare la propria economia. Ha sottolineato che attualmente vengono spese molte risorse, ma spesso in modo inefficiente, soprattutto nel settore dell’informazione. La proposta riguarda un miglioramento nell’utilizzo dei fondi destinati ai cittadini e agli editori, con l’obiettivo di ottenere risultati più concreti attraverso un maggiore impegno collettivo.

Bruxelles, 6 mag. (Adnkronos) - "Se ci impegnassimo tutti un po' di più, a partire dall'Europa, che spende molto e male per dare risorse agli editori, per dare queste risorse ai cittadini che vogliono informarsi, sono sicuro che si potrebbe fare molto di più. Il Made in Europe è una direzione che dobbiamo assolutamente perseguire". Lo dice il vice capo delegazione del M5S al Parlamento Europeo Gaetano Pedullà, in occasione del dibattito "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, a Bruxelles, si discuterà sui dati, sulla percezione e sulle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Made in Europe: Pedullà (M5S) spinge per il rafforzamento economico dell'Ue

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