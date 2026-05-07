Luciana Littizzetto | Se hai avuto professori in gamba non li dimentichi Devi catturare l’attenzione ed entrare in relazione

In un’intervista, un’attrice e comica italiana ha commentato sull’importanza dei professori bravi, sottolineando come il rapporto con gli insegnanti possa lasciare un segno duraturo. Ha parlato di come sia fondamentale catturare l’attenzione degli studenti e instaurare una relazione autentica, evidenziando che la scuola rappresenta prima di tutto un luogo di crescita umana. Le sue parole si sono concentrate sulla centralità dell’interazione tra insegnanti e studenti.

La scuola come luogo di formazione umana prima ancora che scolastica. Nell’intervista rilasciata al podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli, Luciana Littizzetto riflette sul peso che gli insegnanti possono avere nella crescita personale degli studenti, partendo dalla propria esperienza nelle scuole medie torinesi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Referendum, Luciana Littizzetto a ruota libera: “Te ne sbatti il…”. Con chi se l’è presaSi è concluso il capitolo dedicato al referendum sulla giustizia, promosso dal governo, e i risultati hanno consegnato una chiara batosta con la... Dopo due anni tutti parlano ancora di questa borsa. E se non ce l’hai devi puntare su questi modelli in primaveraUna borsa super pratica, ma chic, tote per fare shopping, con una comoda tracolla per andare ovunque. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | La letterina di Luciana Littizzetto alla Svizzera sulla tragedia di Crans-Montana; Che tempo che fa: anche Luciana Littizzetto approfitta del programma per promuovere il suo romanzo. E c'è un motivo; Crans Montana, l'affondo di Luciana Littizzetto contro la Svizzera: La legge è legge solo quando fa comodo a te? - Video; Dalle caldane alla nebbia mentale: gli effetti della menopausa secondo Luciana Littizzetto. Luciana Littizzetto: Anche quando ero docente c’era violenza. Da prof devi farti ascoltare, gli insegnanti sono da proteggereL’attrice e comica Luciana Littizzetto è la protagonista dell’ultimo episodio del podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli in cui ha parlato dei suoi inizi da docente di religione di frontiera. Non sono m ... tecnicadellascuola.it Cara Luciana Littizzetto, la tua 'letterina' su Crans mi ha fatto proprio incazzareRiflessioni sulla velenosa intemerata della comica a Che tempo che fa contro la Svizzera. Ecco il testo e il video ... ticinolibero.ch **Io mi fido di te - Luciana Littizzetto** 'Se dovessi dire, una dote che tocca avere per essere genitori affidatari è l'elasticità, la capacità di adattamento, la flessibilità, la resilienza. Hai presente il navigatore quando sbagli strada che ti dice "Ricalcola percorso" - facebook.com facebook Luciana Littizzetto a #LaVoltaBuona !!!! #LVB x.com