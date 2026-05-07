Luca Carcassi speaker del Cagliari | Sentire lo stadio urlare il nome di Gigi Riva è stato incredibile

Luca Carcassi, speaker del Cagliari, ha commentato l’esperienza di sentirsi chiamare dallo stadio mentre il pubblico gridava il nome di Gigi Riva. Da più di dieci anni, la sua voce accompagna le partite della squadra, segnando momenti di esultanza e di tensione. La presenza in campo e le trasmissioni sono diventate parte della quotidianità del club, creando un legame tra il pubblico e la squadra.