Luca Carcassi speaker del Cagliari | Sentire lo stadio urlare il nome di Gigi Riva è stato incredibile
Luca Carcassi, speaker del Cagliari, ha commentato l’esperienza di sentirsi chiamare dallo stadio mentre il pubblico gridava il nome di Gigi Riva. Da più di dieci anni, la sua voce accompagna le partite della squadra, segnando momenti di esultanza e di tensione. La presenza in campo e le trasmissioni sono diventate parte della quotidianità del club, creando un legame tra il pubblico e la squadra.
Da oltre dieci anni accompagna il Cagliari con la sua voce, tra esultanze, momenti delicati e ricordi indelebili. Luca Carcassi racconta a Fanpage.it cosa significa vivere lo stadio da protagonista, tra passione, responsabilità e brividi che non passano mai.🔗 Leggi su Fanpage.it
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