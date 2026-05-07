L’attrice e gli imputati hanno avviato una causa legale, ma il giudice ha deciso di scartare le accuse di molestia. La controversia si è conclusa senza che siano stati concessi indennizzi economici all’attrice, e le parti hanno raggiunto un accordo che non prevede pagamenti. La vicenda si è sviluppata attraverso la presentazione di documenti e udienze giudiziarie, portando alla decisione finale.

? Cosa scoprirai Perché le accuse di molestia sono state scartate dal giudice?. Come si è arrivati a un accordo senza indennizzo economico?. Quali sono i dettagli della richiesta di 400 milioni di Baldoni?. Chi dovrà pagare le spese legali rimaste in sospeso?.? In Breve Lively chiedeva tra 39 e 143 milioni di dollari per danni economici.. Baldoni aveva presentato una controquerela da 400 milioni di dollari.. Il giudice aveva già respinto 10 delle 13 accuse formulate da Lively.. Lively ha percepito 21 milioni di dollari in quattro film negli ultimi otto anni.. L’accordo raggiunto lunedì tra Blake Lively e Justin Baldoni per risolvere la controversia legale legata al film It Ends With Us non prevede alcun tipo di indennizzo economico per l’attrice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lively e Baldoni: via alla causa, zero indennizzo per l’attrice

Blake Lively vs. Justin Baldoni: Jack and Sharon Weigh In

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