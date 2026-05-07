LIVE Paolini-Jeanjean 6-7 6-2 6-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | vittoria di cuore dell’azzurra

Al torneo di Roma, l’azzurra ha vinto il terzo set contro l’avversaria francese con il punteggio di 6-4, aggiudicandosi così la partita dopo aver perso i primi due set 6-7 e 6-2. La sfida si è conclusa con la vittoria in tre set, lasciando la partita aperta fino all’ultimo scambio. La cronaca in diretta si è conclusa poco dopo le 16, con ringraziamenti ai lettori per aver seguito l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 16.06 Match durissimo per l’azzurra, che nel finale è riuscita a far prevalere la sua maggiore esperienza ad alti livelli rispetto alla transalpina, autrice di una bellissima partita. Paolini dovrà sicuramente salire al servizio, nella prossima partita, dove oggi ha avuto parecchie difficoltà, soprattutto nel primo set: zero ace a referto e 6 doppi falli, con appena il 40% di punti vinti con la seconda. L’auspicio è che questa vittoria possa darle una spinta in più per la prossima sfida, che la vedrà opposta alla belga Elise Mertens, numero 22 del mondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 6-2, 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: vittoria di cuore dell’azzurra Notizie correlate LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 3-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Bellissima palla corta di rovescio di Paolini. Leggi anche: LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 4-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sempre avanti di due break l’azzurra Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra inizia la difesa al titolo; Live Jasmine Paolini - Léolia Jeanjean - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Diretta Paolini - Jeanjean (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 6-2, 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: vittoria di cuore dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Match durissimo per l'azzurra, che nel finale è riuscita a far prevalere la sua maggiore esperienza ad ... oasport.it Paolini-Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di oggi LIVEROMA - È il giorno di Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma. L'esordio da campionessa in carica del torneo è contro la francese Jeanjean, numero 127 del ranking. L'azzurra proverà a difendere il ... corrieredellosport.it SUPER RIMONTA DI PAOLINI La campionessa in carica inizia i propri Internazionali d'Italia con un match al cardiopalma. Un match che si stava complicato da solo quello contro Jeanjean, in cui l'italiana ha perso il primo set pur servendo sul 5-3, per poi ri x.com La campionessa in carica scende in campo Paolini-Jeanjean è in diretta in chiaro su SuperTennis #IBI26 - facebook.com facebook