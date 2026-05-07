L’icona del cinema e tutto lo spettacolo in lutto | morto il famosissimo marito

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di un noto imprenditore e figura di spicco, marito di un’icona del cinema. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra colleghi e fan. La sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel settore televisivo e dell’informazione, contribuendo a innovare il modo di raccontare le notizie e intrattenere il pubblico. La notizia ha trovato vasta eco sui media di tutto il mondo.

Il mondo dello spettacolo saluta il magnate visionario che ha cambiato per sempre il linguaggio della televisione e dell’informazione. Fondatore della Cnn, pioniere delle news 24 ore su 24 e figura centrale dell’impero mediatico americano, è morto il 6 maggio 2026 a 87 anni, come confermato da Turner Enterprises. La sua scomparsa ha riportato in primo piano anche il capitolo più sentimentale e cinematografico della sua vita: il matrimonio con una vera icona del cinema, durato dal 1991 al 2001. L’attrice lo ha ricordato con parole piene di emozione, definendolo un uomo travolgente, romantico e capace di cambiarle l’esistenza. Lutto nello spettacolo italiano, l’attore trovato morto accanto al suo cagnolino Ted Turner non era soltanto un imprenditore di successo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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