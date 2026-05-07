Paul McCartney e Ringo Starr hanno registrato il loro primo brano in duetto, un evento che i fan dei Beatles aspettavano da tempo. La collaborazione è nata in modo inaspettato, quasi per caso, e ora vede i due musicisti condividere ufficialmente un pezzo insieme. La pubblicazione del brano rappresenta una novità significativa, considerando che si tratta della prima volta in cui i due ex componenti del gruppo si esibiscono insieme in un duetto.

P aul McCartney e Ringo Starr pubblicano il loro primo duetto in assoluto. E per i fan dei Beatles è un sogno che si avvera. Il brano si intitola Home to Us e uscirà venerdì 8 maggio. Si tratta del secondo singolo estratto da The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album solista di Paul McCartney atteso per il 29 maggio. L’annuncio è arrivato durante un evento speciale organizzato agli Abbey Road Studios di Londra, d ove l’ex Beatle ha incontrato un gruppo ristretto di fan per un’anteprima del disco e per raccontare la nascita delle nuove canzoni. Paul McCartney, a 80 anni fa sognare 100 mila spettatori a Glastonbury X Leggi anche › Annunciato il cast dei quattro biopic sui Beatles.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ex Beatle ha raccontato come è nata l'idea di duettare (ed è stato quasi per sbaglio)

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