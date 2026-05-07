Le opere di Lotus L Kang al Padiglione Bvlgari e di Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda alla Biblioteca Nazionale Marciana

Si avvicina l’apertura della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, prevista per il 9 maggio. In questa occasione, saranno esposte opere di Lotus L. Kang nel Padiglione Bvlgari, mentre alla Biblioteca Nazionale Marciana saranno presentate lavori di Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda. L’attesa cresce tra appassionati e addetti ai lavori, con molte opere pronte a essere mostrate in diverse location della città.

L ’attesa per la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia sta crescendo, in vista dell’apertura ufficiale il prossimo 9 maggio. Quest’edizione, per la prima volta, vedrà la maison Bulgari nel ruolo di Partner Esclusivo di Biennale Arte Venezia, ruolo che sarà rinnovato per tre edizioni fino al 2030. Biennale Arte 2024, un mondo di stranieri per un presente diverso X Leggi anche › Biennale Teatro: appuntamento a Venezia con Willem Dafoe Bulgari e la Biennale Arte 2026. Questo impegno, che sottolinea e rafforza il legame della maison con l’arte la creatività come espressione di libertà, si realizzerà immediatamente con due momenti speciali: da una parte il progetto di Lotus L.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le opere di Lotus L. Kang al Padiglione Bvlgari e di Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda alla Biblioteca Nazionale Marciana Notizie correlate Comunicato Stampa: Le rarissime edizioni delle opere di Telesio e Campanella alla Biblioteca della Camera di commercioLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Biennale d’Arte In Minor Keys e la mostre imperdibili a Venezia; Il Canada alla Biennale Arte 2026 tra Abbas Akhavan e nuove voci; Nel Padiglione della Santa Sede per ascoltare l’eternità. Desiderio, perdita e dissoluzione. Bvlgari con Lotus L. KangIn una Biennale di identità instabili e geografie spezzate, Lotus L. Kang trasforma la precarietà contemporanea in esperienza sensibile, senza cadere nel decorativismo, nella facile estetica ... ilgiornaledellarte.com Fondazione Bvlgari scommette sulla Biennale di Venezia: oltre al padiglione ai Giardini, una mostra alla Biblioteca MarcianaSono due interventi site-specific, rispettivamente di Monia Ben Hamouda e Lara Favaretto, il fulcro della mostra che Fondazione Bvlgari inaugurerà il 9 maggio 2026 in Laguna, in concomitanza con l’ape ... artribune.com Le due sale del Padiglione Italia presentano un’artista fortemente divisa nel suo immaginario. Monumentale qui, disorientante lì - facebook.com facebook Giornata di pre-opening della Biennale d’Arte di Venezia. Prime visite tra le mostre, in attesa dell’apertura ufficiale. Domani l’inaugurazione del Padiglione della Repubblica di Haiti. @la_Biennale #labiennaledivenezia #biennalearte2026 #InMinorKeys #Haiti x.com