Le novità beauty di maggio 2026

A maggio 2026 arrivano diverse novità nel settore beauty. Tra queste, nuovi profumi agli agrumi e prodotti studiati per mantenere il viso luminoso in ambienti urbani. Sono previste anche nuove linee dedicate alla cura di mani e piedi, con formulazioni specifiche per ogni esigenza. Queste novità vengono lanciate da marchi noti e distribuite nei negozi e online, rispettando le date di uscita programmate.

10 anni del lipgloss più famoso di KIKO, una limited edition e un chiosco da visitare KIKO Milano celebra un decennio di idratazione e brillantezza con una nuova campagna con protagonista Emily Ratajkowski in versione super model anni Novanta e una collezione in edizione limitata dedicata al gloss n.1 del brand: 3D Hydra Lip Gloss: cinque nuove tonalità e la formula vincente di sempre, per un effetto rimpolpante e labbra in 3D effetto specchio. Si potranno provare dall'8 al 10 maggio in Piazza San Babila, Corso Matteotti 11, a Milano con un KIOSK tutto personalizzato aperto dalle 10.30 alle 19. La nuova formula del blush Unisce colore e glow in un comodo stick compatto: lo ha inventato Dolce&Gabbana per dare un tocco luminoso e fresco alla pelle.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le novità beauty di maggio 2026 Catalogo Avon Maggio 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le novità beauty di maggio 2026; Beauty news maggio 2026: novità e appuntamenti con la bellezza; Le beauty news del mese di maggio 2026; Il meglio delle novità cosmetiche per rinnovare il beauty case. Le novità beauty di maggio 2026Profumi agli agrumi, formule per brillare in città, novità per prendersi cura di mani e piedi. C'è freschezza nell'aria e nel beauty look ... vanityfair.it Aprono le Terme di Cervia. Ecco le novità della stagione 2026Parte lunedì 4 maggio la stagione 2026 delle Terme di Cervia, primo stabilimento termale in Emilia-Romagna per numero di pazienti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e punto di riferime ... ravennawebtv.it Hai visto la novità da Special Deters shop Il nuovo espositore #legami cutie beauty dove trovi tantissime cose per prenderti cura della tua beauty routine . Accessori adorabili che arricchiscono di dolcezza i tuoi momenti quotidiani di bellezza . Collezionali tutti - facebook.com facebook