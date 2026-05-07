Le novità beauty di maggio 2026

Da vanityfair.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio 2026 arrivano diverse novità nel settore beauty. Tra queste, nuovi profumi agli agrumi e prodotti studiati per mantenere il viso luminoso in ambienti urbani. Sono previste anche nuove linee dedicate alla cura di mani e piedi, con formulazioni specifiche per ogni esigenza. Queste novità vengono lanciate da marchi noti e distribuite nei negozi e online, rispettando le date di uscita programmate.

10 anni del lipgloss più famoso di KIKO, una limited edition e un chiosco da visitare KIKO Milano celebra un decennio di idratazione e brillantezza con una nuova campagna con protagonista Emily Ratajkowski in versione super model anni Novanta e una collezione in edizione limitata dedicata al gloss n.1 del brand: 3D Hydra Lip Gloss: cinque nuove tonalità e la formula vincente di sempre, per un effetto rimpolpante e labbra in 3D effetto specchio. Si potranno provare dall'8 al 10 maggio in Piazza San Babila, Corso Matteotti 11, a Milano con un KIOSK tutto personalizzato aperto dalle 10.30 alle 19. La nuova formula del blush Unisce colore e glow in un comodo stick compatto: lo ha inventato Dolce&Gabbana per dare un tocco luminoso e fresco alla pelle.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Contenuti utili per approfondire

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