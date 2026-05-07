Stasera alle 21:20 su Italia 1 va in onda la puntata di Le Iene Show, condotto da Veronica Gentili. La trasmissione prevede servizi, scherzi, interviste e segmenti di approfondimento. La programmazione del programma prevede anche la messa in onda dello streaming online. La puntata è prevista per il 7 maggio 2026.

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 7 maggio. Questa sera, mercoledì 7 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 7 maggio. Anticipazioni. Tra gli ospiti in studio: Arisa. Tra i servizi in onda: Gaston Zama torna a occuparsi del caso di Pierina Paganelli mostrando audio mai ascoltati prima di cui però si è parlato molto nei giorni scorsi. Sono le note vocali registrate da Romina Sebastiani, ex amica di Manuela Bianchi, dopo un incontro con la stessa.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 7 maggio 2026

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