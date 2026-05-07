Se siete alla ricerca di un romanzo storico che non si limiti a ricostruire un’epoca, ma che vi faccia sentire addosso la sua sporcizia, la paura e l’impotenza, La ragazza delle erbe è una lettura che colpisce dritto, senza protezioni. Pubblicato in Italia da Piemme con la traduzione di Elena Cantoni, il libro di Elizabeth DeLozier prende il Medioevo e lo priva di qualsiasi filtro romantico, restituendolo nella sua forma più fragile e brutale. Trama. Avignone, XIV secolo. Elea è una giovane levatrice che ha imparato a conoscere il corpo e le erbe non sui libri, ma nella pratica quotidiana, tra dolore, nascita e sopravvivenza. La sua curiosità e il suo talento la portano ad avvicinarsi alla medicina ufficiale, entrando in contatto con Guy de Chauliac, medico del papa.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - LA RAGAZZA DELLE ERBE di Elizabeth DeLozier: recensione

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