Nel mondo dello sport, sono le vittorie consecutive a lasciare un segno indelebile. La Grande Ignis Varese si impose in numerose competizioni, alterando il panorama del basket europeo. La squadra vinse più volte, stabilendo record e creando una sequenza di successi che rimase impressa negli annali. La sua egemonia durò diversi anni, portando a un cambiamento duraturo nel modo di intendere il campionato e le competizioni continentali.

Nello sport è la reiterazione a rendere tutto eccezionale. I grandi campioni e le dinastie sportive entrano nella leggenda non perché raggiungono un apice molto alto, o almeno non solo. Di solito la grandezza poggia su un plateau di rendimento e risultati che durano nel tempo. In epoca recente l’abbiamo visto nel calcio con il Barcellona di Leo Messi, allenato da Pep Guardiola, e in Nba con i Golden State Warriors di Steph Curry, allenati da un’altra icona come Steve Kerr, o con i big three del tennis, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, oligarchi sull’intero circuito mondiale. E poi, ancora, in Nfl con i New England Patriots di Tom Brady allenati da Bill Belichick, e di nuovo nel basket con i San Antonio Spurs di Tim Duncan guidati dal sapiente Gregg Popovich.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Grande Ignis Varese vinse tutto e cambiò per sempre il basket europeo

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