Il 7 maggio 2026 si svolge un episodio della soap opera turca La forza di una donna, trasmesso su Canale 5 alle 16. In questa puntata, Ceyda e Raif appaiono complici in una scena chiave, mentre Emre decide di licenziare Sirin. La serie continua a coinvolgere molti spettatori italiani, che seguono con attenzione le vicende dei personaggi e i loro rapporti.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 7 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Kismet ha ammesso di avere un coinvolgimento negli affari di Cem. Dopo essersi rivisti hanno capito di essere ancora innamorati e presto scapperanno insieme per sfuggire a possibili ritorsioni. L'avvocato però non partirà subito, resterà ancora un po' per aiutare il fratello ad incastrare Sirin dopo che lei gli ha confessato di aver ucciso Sarp.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, 7 maggio 2026: Ceyda e Raif complici, Emre licenzia Sirin

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