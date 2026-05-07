Il mercato svizzero del gioco online si anima con l’annuncio di AllySpin Casino, che ha reso pubblico un calendario di tornei molto ricco. La piattaforma prevede una serie di eventi dedicati ai giocatori, con premi in palio e un focus sulla competitività tra utenti. La notizia arriva in un momento di crescente interesse per il settore, con le attività di AllySpin che puntano a rafforzare la propria presenza sul mercato.

di calabro Le marché suisse du jeu en ligne accueille une excellente nouvelle. AllySpin Casino a dévoilé un calendrier de tournois chargé, imaginé pour mettre en avant sur la compétition et les récompenses. Ce programme offre aux joueurs une raison supplémentaire de se connecter, avec des prix conséquents à la clé. Une ère inédite pour les tournois en ligne en Suisse. Avec cette série d’événements, AllySpin Casino souhaite faire sensation. L’opérateur répond à l’envie des joueurs de sortir du jeu en solitaire. L’idée est simple: muer une partie classique en un défi collectif, où chaque coup affecte directement un classement général. Comment s’inscrire et s’inscrire facilement.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - La compétition s’intensifie : AllySpin Casino dévoile un concours exceptionnel en Suisse

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