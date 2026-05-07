In un carcere di Isernia, la musica di Prokofiev ha contribuito a creare un momento di connessione tra padri e figli. Un progetto ha portato le note di un compositore classico tra le mura della struttura penitenziaria, coinvolgendo i detenuti e le loro famiglie. Attraverso l’esecuzione di una fiaba musicale, si sono riscoperti legami e emozioni, offrendo un’occasione di confronto e vicinanza.

? Punti chiave Come può una fiaba di Prokofiev ricostruire il legame con i figli?. Chi ha portato la musica classica tra le mura del carcere?. Perché la narrazione di questa favola ha colpito i detenuti?. Come può questo modello musicale favorire il reinserimento sociale?.? In Breve Il Conservatorio L. Perosi di Campobasso ha curato l'intero allestimento musicale.. Lucrezia Ciamarra ha narrato la storia con la regia di Alessandro Spina.. I musicisti Colajanni, Marino, Di Tullio, Bolzonella e Smordoni hanno eseguito la partitura.. Francesca Capozza e Maria Antonietta Lauria hanno coordinato il progetto di area trattamentale.. Le mura della casa circondariale di Isernia hanno ospitato una melodia capace di unire generazioni, grazie all’allestimento musicale di Pierino e il lupo presentato durante un incontro dedicato alla genitorialità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia, la musica di Prokofiev unisce padri e figli in carcere

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