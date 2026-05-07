Il desiderio di avere un figlio può nascere in modo improvviso o essere il risultato di lunghi anni di tentativi e speranze. Spesso, le persone affrontano questa ricerca con emozioni contrastanti, tra la speranza di una gravidanza e la pressione di un percorso complesso fatto di esami e attese. La decisione di diventare genitori si confronta con diverse sfumature di desiderio e di impegno personale.

Un figlio può essere una promessa, un’ossessione e una scommessa contro il tempo. Può arrivare per caso, oppure dopo anni di tentativi, esami e speranze. In questa zona decisamente fragile si muove «In utero», la nuova serie italiana in arrivo da domani, in esclusiva su HBO Max. Creata da Margaret Mazzantini, diretta da Maria Sole Tognazzi - che firma anche la direzione artistica - e da Nicola Sorcinelli (per gli ultimi 4 episodi), la serie in 8 puntate è prodotta da Cattleya. Al centro della storia c’è la clinica «Creatividad» di Barcellona, specializzata in fecondazione assistita. Sergio Castellitto è Ruggero, ginecologo e fondatore della clinica: un medico carismatico, esperto, capace di muoversi fra protocolli scientifici e fragilità.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «In utero»: desiderare un figlio tra speranza e ossessione

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