Giovedì 7 maggio 2026, sulla prima pagina de Il Tempo, compare una vignetta di Osho accompagnata da un messaggio che invita a usare parole chiare per opporsi alla guerra. In questa occasione, si annuncia anche l’atteso incontro con il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio. La vignetta e l’articolo si concentrano sulla necessità di esprimersi con sincerità in un momento di tensione internazionale.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 7 maggio 2026. Un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra alla vigilia dell’atteso incontro con il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Papa Leone XIV, nel corso dell’udienza generale del mercoledì, è tornato sul tema dei conflitti nel mondo. Il tutto il giorno dopo la nuova risposta data al presidente Usa Donald Trump e a poche ore dal faccia a faccia in Vaticano con Marco Rubio.🔗 Leggi su Iltempo.it