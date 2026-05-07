Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il prezzo unico dell’energia elettrica nazionale, si attesta a 0,1364 euro per chilowattora. L’aggiornamento riguarda i dati al 7 maggio 2026 e mostra le variazioni registrate nel corso della giornata. Il valore rappresenta il costo corrente dell’energia sul mercato italiano, con fluttuazioni rispetto alle giornate precedenti.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 7 Maggio 2026 si attesta a 0,1364 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 6 Maggio 2026, il prezzo orario ha registrato un minimo di 0,0723 €kWh alle ore 13 e un massimo di 0,1981 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (13:00), mentre il picco di costo si è verificato in serata (21:00). Queste oscillazioni orarie sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Silver Dealers FIGHT TO RAISE PRICES, you’re screwed!

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