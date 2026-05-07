L’attore indossa una felpa rosa abbinata a shorts e sneaker New Balance, creando un look casual e giovane. Questa scelta di abbigliamento è stata notata nel contesto di un recente progetto televisivo. La combinazione di capi semplici e confortevoli ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media. La presenza di queste scarpe è stata evidenziata come elemento distintivo del suo stile in questa occasione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Nel settimo episodio di Beef 2, Austin — interpretato da Charles Melton — non indossa nulla di particolarmente eclatante. Eppure, basta un’inquadratura per capire che lì, proprio lì c’è uno dei look più interessanti dell'intera stagione. Non perché sia complesso, ma perché è esattamente il contrario. Li chiamano elevated basics, e sono quei pezzi essenziali che non possono mancare nel guardaroba di un uomo. E se quell'uomo è Austin alias Charles Melton, star...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il look di Charles Melton con felpa rosa, shorts e sneaker New Balance è la grande eredità che ci lascia Beef 2

Notizie correlate

Leggi anche: La New Balance 1000 Aurora Borealis è la sneaker che trasforma i tuoi piedi in uno spettacolo della natura

Le New Balance 2010 Vintage Indigo/Faded Teal sono le sneaker che dimostrano che il futuro del running può essere anche eleganteLe New Balance 2010 Vintage Indigo/Faded Teal sono sneaker pensate per sedurre poco alla volta, grazie a una combinazione di design, proporzioni e...

Contenuti di approfondimento

Charles Melton è il nuovo volto (e corpo) di Coach nella campagna Not Just for WalkingDimenticatevi l’outfit da liceale di Riverdale: Charles Melton è ufficialmente entrato nel club degli uomini più cool (e sexy) della moda. Il nuovo capitolo della sua carriera lo vede protagonista ... theblondesalad.com

May December, Charles Melton ha messo su 20 chili per il filmCharles Melton ha dovuto cambiare il suo corpo per recitare in May December, film drammatico in arrivo su Netflix, e mettere su 20 chili per interpretare Joe. Netflix riaccende l’attenzione sul dramma ... comingsoon.it