Il ciclocross non farà parte del programma delle Olimpiadi Invernali del 2030, che si terranno nelle Alpi Francesi. La decisione è stata comunicata dalla rappresentante del Comitato olimpico internazionale, Kirsty Coventry, che ha spiegato come gli sport presenti siano esclusivamente quelli con ghiaccio e neve. Questa scelta esclude quindi l’inclusione del ciclocross, sport praticato su terreni variabili e con caratteristiche diverse da quelle richieste dalle Olimpiadi invernali.

Secondo quanto riportato da Qui Bici Sport, la numero 1 del CIO, Kirsty Coventry, avrebbe chiuso la porta all’introduzione del ciclocross nel programma delle Olimpiadi Invernali del 2030, che andranno in scena nelle Alpi Francesi. La presidente del Comitato Olimpico Internazionale, infatti, ha dichiarato: “ Voteremo il programma a giugno, ma abbiamo già deciso che non ci saranno sport estivi o che si praticano tutto l’anno, avremo solo sport di neve e ghiaccio. Dovremo capire come potenzialmente potremo inserire nuovi sport, ma non possiamo semplicemente continuare a diventare sempre più grandi “. A pesare anche il parere della Federazione...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il ciclocross non sarà alle Olimpiadi Invernali. Coventry: “Solo sport con ghiaccio e neve”

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